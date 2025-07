Colonna di fumo si alza in cielo da un vecchio casolare in fiamme | incendio domato

Visibile anche dalla tangenziale est, la colonna di fumo che si è alzata in cielo nella primissima serata di lunedì, intorno alle ore 19, ha destato preoccupazione in coloro che l'hanno notata, ma alla fine tutto si è risolto senza particolari problemi. In via della Polveriera, nel Comune di San. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: colonna - fumo - cielo - alza

Incendio a Rosta, va a fuoco un magazzino di sanitari: colonna di fumo visibile da distante - Un incendio è divampato in un magazzino di sanitari in corso Moncenisio (la statale 25), nella zona industriale di Rosta, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio 2025.

Incendio e colonna di fumo da un palazzo in via Neera: stabile evacuato - Incendio e alta colonna di fumo giovedì pomeriggio nel quartiere Stadera, a Milano. In via Neera, all'altezza del civico 10, un incendio ha fatto accorrere cinque mezzi dei vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di Milano.

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Un’esplosione violentissima ha scosso la Capitale alle 8:18 di venerdì mattina. Un boato, avvertito distintamente in diversi quartieri della città , ha preceduto l’innalzarsi di una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, dalla zona di via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, a Sud-Est di Roma.

Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Roma. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri di distanza. L’esplosione è avvenuta intorno alle 8 nei pressi di un distributore di benzina i Vai su Facebook

Colonna di fumo si alza in cielo da un vecchio casolare in fiamme: incendio domato; Paura a Grumo, serra divorata dalle fiamme: colonna di fumo nero si alza nel cielo; Fiamme e una densa colonna di fumo si alza in cielo, grosso incendio all'alba in una segheria: in azione oltre 70 vigili del fuoco.

Paura a Grumo, serra divorata dalle fiamme: colonna di fumo nero si alza nel cielo - L'articolo Paura a Grumo, serra divorata dalle fiamme: colonna di fumo nero si alza nel cielo proviene da Quinto Potere. Da msn.com

Cina, esplosione in un impianto chimico dello Shandong: un'alta colonna ... - Cina, esplosione in un impianto chimico dello Shandong: un'alta colonna di fumo si alza in cielo Un'esplosione è avvenuta in un sito dell'azienda Youdao Chemical a Gaomi, nella provincia dello ... repubblica.it scrive