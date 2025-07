Miglior portiere della passata Serie A e uno dei piĂą affidabili al fantacalcio. Cos’altro dire? I numeri parlano per Svilar che, dopo il rinnovo contrattuale, è chiamato a compiere un’altra stagione da protagonista. Ma non sarĂ così semplice. Le statistiche dello scorso anno, infatti, sono impressionanti e si può partire proprio dal numero di parate fatte ogni 90?. Nel caso dell’estremo difensore giallorosso, appunto, si tratta di 3,11 interventi a partita che, buona parte delle volte, si sono rivelati decisivi ai fini del risultato finale. Non a caso, nonostante l’ inizio di stagione catastrofico della Roma, il portiere serbo ha collezionato ben 16 clean sheet in campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fantacalcio, Svilar scende di prezzo? Come cambia la valutazione del portiere con Gasperini