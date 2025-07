La Trottola brilla d’oro | Italia protagonista al World Gym for Life Challenge di Lisbona

Chiusura in grande stile per la rassegna internazionale della Ginnastica per Tutti: sette gruppi italiani premiati, con La Trottola ammessa al prestigioso Gala. Prossima tappa: Pistoia 2026. Si è chiusa con un emozionante Gala alla Meo Arena la quinta edizione del World Gym for Life Challenge, il grande evento internazionale dedicato alla Ginnastica per Tutti. Un'edizione da record, con 27 Paesi rappresentati e oltre 3500 partecipanti, che ha visto l'Italia distinguersi ancora una volta per eleganza, creativitĂ e qualitĂ tecnica.

