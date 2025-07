Cina | come tigri sconfiggono caldo estivo nel Liaoning

E' la Giornata mondiale della tigre, e i grandi felini di Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, si tengono al fresco con stile. Dai tuffi in piscina ai pigri pisolini, ecco come sconfiggono il caldo estivo.

