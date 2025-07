Leoni si allontana dall’Inter? Attenzione potrebbe essere rivolta altrove!

Giovanni Leoni non è al momento la priorità del mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri potrebbero concentrare i propri sforzi futuri su altri settori del campo. LA SITUAZIONE – Giovanni Leoni è indubbiamente il difensore più apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico dell’Inter per completare il reparto arretrato nerazzurro. Al desiderio di mercato si contrappone, però, la realtà di una rosa già completa negli uomini che occupano la linea difensiva. Ecco perché, al momento, è difficile ipotizzare un acquisto di Leoni in presenza delle condizioni attuali. Solo delle uscite potranno dunque cambiare lo scenario, come fatto intendere dal Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni si allontana dall’Inter? Attenzione potrebbe essere rivolta altrove!

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità - Giovanni Leoni-Inter, l’annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietà del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro.

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto - È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Vicina la cessione di Comenencia. Proseguono i contatti per Kolo Muani....; Inter, allarme difesa: Leoni si allontana, la nuova mossa di Marotta; Inter, offerta per Lookman da 45 milioni ma attenzione all’Atletico Madrid.

Inter, via uno tra Bisseck e Acerbi e dentro Leoni o Mosquera: il piano ... - Intanto l’attenzione si sposta anche su Javi Mosquera, 21enne del Valencia con il contratto in scadenza nel 2025. Come scrive tuttomercatoweb.com

Inter, tutto su Leoni: sarà il futuro della difesa - Solo l’uscita di uno fra Pavard e Bisseck indurrebbe il club a tornare su De Winter ... Riporta msn.com