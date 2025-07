Nel cuore del Pollino il Crivu Festival tra musica e comunità

29 luglio 2025- Torna in Calabria, a Orsomarso (CS), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il CRIVU Festival, in programma dal 1 al 3 agosto 2025. Il Comune, rappresentato dal Sindaco Alberto Bottone, ospita l’iniziativa curata da Monica Marziota e Michele Gerace, promossa dall’ Associazione culturale “cento giovani”, nel suo cinquantesimo anniversario. Il festival è realizzato con il sostegno di Deloitte, Fondazione Deloitte, il partenariato editoriale di Rubbettino, la collaborazione con l’ Associazione Nazionale Presidi (ANP), i materiali per i laboratori messi a disposizione da Giotto – FILA e il supporto di GL 3000 Services. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it