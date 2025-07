Un'automobile è sprofondata in pochi secondi in una buca apertasi nell'asfalto su Tanjong Katong Rd South, a Singapore, sotto gli occhi increduli dei passanti. Gli operai hanno tratto in salvo la conducente, ricoverata in ospedale. (X@Osint613). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto inghiottita dalla voragine: panico in strada