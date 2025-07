Sesso di gruppo a Genova diffuse foto intime su WhatsApp senza consenso | si indaga per Revenge Porn

La procura di Genova ha aperto un’ indagine dopo la diffusione non autorizzata di foto intime, a contenuto sessuale, scattate durante una serata privata in un ristorante di Bogliasco. Le immagini riguardano dei momenti di intimitĂ e scambi di effusioni sessuali tra un notaio, un medico, una donna e altri presenti, ma sarebbero poi state condivise su WhatsApp senza il consenso della donna. La cena si è svolta il primo di giungo ed erano presenti, oltre alla donna e al notaio, anche un medico, il titolare del locale e la compagna di quest’ultimo, collega della donna. Secondo quanto ricostruito le fotografie sarebbero state scattate dopo il pasto con il telefono del notaio e successivamente sono state inoltrate su chat di gruppo private, senza il consenso degli interessati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sesso di gruppo a Genova, diffuse foto intime su WhatsApp senza consenso: si indaga per Revenge Porn

In questa notizia si parla di: genova - intime - whatsapp - consenso

