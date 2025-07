Mondiali di nuoto 2025 programma del 29 luglio | orari e dove vederli in tv

È Thomas Ceccon il grande protagonista del programma di oggi, 29 luglio, dei Mondiali di nuoto 2025 a Singapore. L’azzurro dopo il bronzo sui 50 delfino, va caccia dell’oro sui 100 dorso la gara della quale è campione olimpico in carica e detentore del record del mondo. Grande curiosità anche per Carlos D’Ambrosio, astro nascente del nostro stile libero. Il 18enne veneto, grande protagonista della staffetta d’argento 4×100, oggi sarà in gara nella finale dei 200 stile libero raggiunta dopo aver fatto segnale il record italiano assoluto in 1’45”23. Per quanto riguarda il panorama femminile, occhi puntati su Simona Quadarella nella finale dei 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali di nuoto 2025, programma del 29 luglio: orari e dove vederli in tv

