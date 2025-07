Abdulhamid ai saluti Tolosa in chiusura | ancora tanti esuberi per la Roma

Prende forma la Roma di Gasperini, anche se all’orizzonte c’è un agosto che dovrà essere gestito con altrettanta intelligenza e bravura per completare una rosa competitiva per l’obiettivo Champions. In arrivo Ghilardi in queste ore, ma non può essere trascurato un capitolo esuberi ancora attuale per i giallorossi: da big come Pellegrini ad altre pedine meno altisonanti ma poco utili al mister e pesanti sulle casse dei club, per i quali serve trovare una sistemazione. Il più vicino a lasciare la capitale è Saud Abdulhamid, ormai da giorni promesso sposo del Tolosa. Nelle ultime ore un momentaneo stand-by in attesa dell’ufficialità di Wesley, e dunque adesso si può procedere verso la conclusione dell’affare: come spiegato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il terzino arabo si trasferirà in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto, accettata di buon grado da una Roma che ne monitorerà lo sviluppo durante l’anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Abdulhamid ai saluti, Tolosa in chiusura: ancora tanti esuberi per la Roma

