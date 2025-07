Mario Paglino e Gianni Grossi morti in A4 il ricordo di Mattel | Barbie è migliore grazie al loro talento

Milano, 29 luglio 2025 – Mario Paglino, 52 anni e Gianni Grossi, 55 anni, hanno perso la vita domenica, il 27 luglio scorso, sull’ autostrada A4. Le altre due vittime sono Amodio Giurni, 37 anni, l’amico che si trovava con loro sulla Peugeot 2008 travolta dall’auto di Egidio Ceriano, 82 anni, che procedeva sulla Torino-Milano in contromano. Paglino e Gianni Grossi, 55 anni, compagni nella vita e nel lavoro avevano fondato MaGia2000 (dalle prime sillabe dei loro nomi), azienda che da anni collabora con Mattel per cui i due creator realizzavano bambole customizzate, anche su ordinazione, rielaborazioni di modelli in commercio ma completamente “rivoluzionate” nel look e negli accessori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Mario Paglino e Gianni Grossi morti in A4, il ricordo di Mattel: “Barbie è migliore grazie al loro talento”

