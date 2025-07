11 Paesi Ue serve scudo commerciale per l' acciaio

"Chiediamo alla Commissione di presentare al piĂą presto una proposta per un nuovo quadro di protezione commerciale contro la sovraccapacitĂ siderurgica, operativo dal 1 gennaio 2026". E' quanto sottolineano 11 Paesi membri - tra i quali l'Italia - in un non-paper compilato su iniziativa della Francia. Il nuovo quadro di protezione dell' industria dell'acciaio - si legge nel documento - "dovrebbe mirare a riportare la quota delle importazioni agli stessi livelli del 2012-2013", ossia, per ogni segmento di prodotto: 15% per l'acciaio piatto, 5% per l'acciaio lungo e 15% per l'acciaio inossidabile" rispetto alla domanda in Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 11 Paesi Ue, serve scudo commerciale per l'acciaio

Cina: portavoce, aumento ordini acquirenti USA dopo incontro commerciale tra i 2 Paesi - Dopo l’incontro economico e commerciale tenutosi a Ginevra all’inizio del mese, che ha allentato le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, gli ordini da parte degli acquirenti statunitensi sono aumentati e i servizi di spedizione marittima hanno funzionato a pieno regime, secondo quanto dichiarato oggi da una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Cina: analista ghanese, accordo commerciale a tariffa zero per Paesi africani porta opportunita’ - La recente decisione della Cina di espandere la propria politica commerciale preferenziale, concedendo l’accesso a tariffa zero a un totale di 53 Paesi africani, ha un’enorme importanza positiva sia per il commercio globale sia per il commercio tra Cina e Africa, ha affermato un analista ghanese.

Trump scatena la guerra commerciale: dazi fino al 40% per dodici paesi. Analisti in allarme - Donald Trump ha premuto il grilletto della guerra commerciale globale. Ieri alle 18 italiane, il presidente americano ha mantenuto la promessa fatta sui social: le prime lettere ufficiali sui nuovi dazi sono partite da Washington, raggiungendo dodici paesi in tutto il mondo.

L'accordo con Trump "evita l'escalation commerciale" e abbassa dal 25 al 15% le tariffe per le quattro ruote. Ma ora von der Leyen è nella bufera.

