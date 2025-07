Calciomercato Juve | Comolli cambia le priorità! Intreccio Kolo Muani Vlahovic ora il dg bianconero pensa a chiudere subito questa operazione La nuova strategia

Calciomercato Juve: l’intreccio Kolo Muani Vlahovic viene risolto da Comolli, ora il dg bianconero vuole chiudere subito questa trattativa. Il piano. Una maratona snervante, ma che ora vede un piccolo spiraglio. La trattativa tra il calciomercato Juve e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani prosegue senza sosta e, come riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera sta cambiando strategia per giocare d’anticipo. Di fronte alle difficoltĂ nel mercato in uscita e al rischio di perdere altri obiettivi, la Signora è pronta ad accelerare per regalare a Igor Tudor il suo attaccante preferito. La svolta per Kolo Muani: la Juve apre all’obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Comolli cambia le prioritĂ ! Intreccio Kolo Muani Vlahovic, ora il dg bianconero pensa a chiudere subito questa operazione. La nuova strategia

In questa notizia si parla di: kolo - juve - muani - calciomercato

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO.

#Calciomercato #Juve: #Kolo #Muani non si sblocca? Ecco #Darwin #Núñez! Vai su X

La Juventus tratta per il ritorno di Kolo Muani Guarda il video completo sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano e non perderti le ultime notizie di calciomercato powered by @betsson.sport Vai su Facebook

Kolo Muani-Juve, tutta colpa di Vlahovic: anche il Milan ha altre prioritĂ ; Juve spinge per Kolo Muani: si tratta con il Psg; Juventus, offerta piĂą alta per il prestito di Kolo Muani: il piano di Comolli per convincere il Paris Saint-Germani e anticipare il Manchester United.

Calciomercato, le news di oggi: Juve, primo obiettivo il ritorno di Kolo Muani. Roma, fatta per Ghilardi - Gli aggiornamenti sulle trattative di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio, Atalanta e tutte le squadre di serie A ... Scrive corriere.it

Juventus, all-in su Kolo Muani - La Juventus vuole a tutti i costi riportare a Torino il centravanti, ma non c'è ancora un accordo con il PSG sulla formula. Riporta msn.com