Oasport.it - Conti-Macii tornano sul podio agli Europei e si tingono d’argento. Hase-Volodin confermano il pronostico

Leggi su Oasport.it

Arriva la prima meda da Tallinn, capitale dell’Estonia che ospita questa settimana i Campionati2025 di pattinaggio artistico. Nella specialità delle coppie Sarae Niccolòhanno conquistato infatti un prezioso argento, aggiungendo il secondo metallonentale al loro palmarès, maturato grazie ad un programma libero vicino alla perfezione.Buona la performance degli azzurri – incentrata sulla toccanti note de “Papa Can You Hear Me?” di Barbara Streisand e Michel Legrand – che ha mandato in visibilio il pubblico presente alla Tondiraba Ice Hall. I nostri ragazzi, già al posto d’onore dopo il segmento breve, sono entrati sul ghiaccio concentratissimi, riuscendo a non commettere nessun errore davvero grave, portando a casa tutti gli elementi del layout fatta eccezione per il secondo doppio axel collocato in sequenza con il triplo toeloop, corto ed atterrato con step out dal cavaliere.