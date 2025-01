Anteprima24.it - Concorso di idee per realizzare un murale: giovani artisti per riqualificare spazi urbani

Tempo di lettura: 2 minutiIl comune di Ceppaloni, riconoscendo all’arte il ruolo di forma espressiva tesa a valorizzare la creativitàle e la capacità di progettazione, nonché di esprimere emozioni e sentimenti, promuove undiper gli alunni della scuola secondaria dell‘Istituto Comprensivo “L. Settembrini” del plesso di Ceppaloni con l’obiettivo di raccogliere proposte per la realizzazione di undi grandi dimensioni da realizzarsi nel centro abitato di Beltiglio interessando un’area adibita a parco giochi e area pic nic.Il, spiega l’assessore Giuseppe Varricchio, è una iniziativa per coinvolgere i ragazzi in un progetto di gruppo con l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti che dovranno esprimersi realizzando scene raffiguranti questioni contemporanee, cercando di legare tra di loro le seguenti tematiche: amicizia, aggregazione, condivisione, senso di solidarietà.