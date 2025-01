Ilgiorno.it - Clara, sale la “Febbre“ di Sanremo 2025: “Non vedo l’ora, sono più sicura. Io e il Volo, i quattro dell’Ave Maria”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Le prime prove all’Ariston m’hanno lasciato la sensazione di stare su un palco nuovo” spiega(Soccini) a proposito del suo ritorno in Riviera con “”, il brano con cui prosegue il suo cammino al Festival dopo l’exploit di “Diamanti grezzi”. “Rispetto allo scorso febbraio, infatti, ho una consapevolezza maggiore di quel che porto sulla scena e di come gestire la voce”. Oltre alla sua firma, il brano della cantautrice varesina cresciuta a Trana Monate e ora trapiantata a Milano porta quelle di Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Dario Fanini (o Dardust che dir si voglia). “C’è pure quella di Francesca Calearo (Madame), con cui però non ho lavorato, perché il pezzo nasce da un abbozzo suo della Abbate anteriore alla nostra collaborazione. Peccato, perché a me Madame piace moltissimo e spero di farci presto qualcosa assieme”.