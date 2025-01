Juventusnews24.com - Chukwuemeka Juve, bianconeri pronti a fare sul serio: questo incastro può portarlo subito a Torino! Le ultime

di RedazionentusNews24sulpuò! Lesul futuro del 21enne del ChelseaL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ha alcun dubbio: il calciomercatosta puntando con decisione su Carneye non è da escludere possa presentare un’offerta al Chelsea nelle prossime ore.Tutto dipenderà da Fagioli: nel caso in cui il centrocampista dovesse partire (Parma, Fiorentina e Marsiglia lo stanno seguendo con particolare attenzione) ecco che lapunterebbe allora sul 21enne dei Blues per sostituirlo.Leggi suntusnews24.com