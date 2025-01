Laspunta.it - Aspal, da Velletri parte la mobilitazione degli agricoltori

Leggi su Laspunta.it

Da martedì 28 gennaio 2025, è ripartita ladei trattori a livello nazionale . L’Lazio aderente al Coordinamentoe Pescatori Italiani ha iniziato con un presidio, presso la dispensa di Fantozzi a Santa Maria dell’Orto, chiedendo come in tutti i presidi d’Italia, che venisse concesso e riconosciuto il grave stato di crisi socio economico dell”agricoltura, dell’allevamento e della Pesca Italiana. Il presidio di“Perché ormai – dichiara Stefano Giammatteo, presidente dell’Associazione – la situazione è diventata insostenibile e in piena emergenza per tutti gli operatori del settore. I presidi continueranno e si intensificheranno fino a quando non interverranno anche i comuni Italiani insieme alle regioni, per arrivare fino al governo Nazionale” .