Approfondimenti Asvis | Il Genuine savings un indicatore sistemico per misurare la sostenibilità

Riproponiamo il testo di Valentina di Gennaro della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 14 gennaio 2025 Ogni anno nuovo porta con sé un bagaglio di speranze e buoni propositi che ci invitano a riflettere sul nostro rapporto con le risorse naturali, il benessere sociale e lo sviluppo economico. E quando lo sviluppo sostenibile viene nominato, una domanda cruciale é: come si misura la?Un recente articolo scientifico, “Extending theestimates with natural capital and poverty at the regional and national level in Italy“, pubblicato su Ecological economics, una prestigiosa rivista scientifica a livello internazionale, propone un approccio innovativo perladi un Paese in modo