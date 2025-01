Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini E Donne: Claudia A Che Gioco Sta Giocando?

Scontri accesi, emozioni forti e nuove conoscenze nella registrazione di. Tra litigi, dubbi e momenti toccanti, scopriamo insieme cosa è successo in studio!La nuova registrazione disi è aperta con il confronto trae Giorgio. La dama ha ammesso di provare un forte interesse per il cavaliere, ma allo stesso tempo si è detta infastidita dal suo atteggiamento. Nonostante tra loro ci siano stati baci, sente che lui non è completamente coinvolto e questo la turba.Scontri accesi e dubbi nel Trono ClassicoSi è poi passati ad Alessio e a una dama bionda con cui la relazione è piuttosto burrascosa. Lei ha sottolineato come tra loro ci siano continui litigi, mentre lui, per cercare di farsi perdonare per la sua mancanza di tatto nel dirle che non rappresenta il suo ideale di donna, si è presentato con un mazzo di fiori.