Biccy.it - Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez intercettata da Pomeriggio 5: le sue parole

Leggi su Biccy.it

, conosciuta anche come Tatiana, è la madre die oggiè statada Michel Dessì di5 sotto casa di lui. “Oggiè arrivata ladia prendere il suo cane e noi abbiamo provato a intercettarla. Federico non è da solo in casa in questo momento, ma non se la sente di scendere“, ha detto il giornalista inviato.L’incontro fra Michel Dessì enon è stato però granché fruttuoso, anzi. La madre didopo averlo visto si è chiusa in macchina ed è partita non abbassando mai il finestrino. “Salve Tatiana come sta? Posso chiederle cosa pensa di questa vicenda? Perché molti dicono che è tutto finto. Chiara Ferragni dice ha organizzato tutto suo figlio.“. Il giornalista però non ha ottenuto alcuna risposta se non un generico: “No grazie, no, grazie.