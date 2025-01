Thesocialpost.it - “A un passo dall’addio”. Terremoto Milan: la decisione che spiazza i tifosi

Leggi su Thesocialpost.it

Clamoroso colpo di scena in casa, a poche ore dalla sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri sarebbero a undalla cessione dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata al Galatasaray: i turchi avrebbero già formalizzato un’offerta e le parti sarebbero molto vicine.Leggi anche: Colpito e ucciso a 19 anni, mentre viaggia in monopattino: follia in Italia, violenza disumanaLe condizioni per chiudere sembrano esserci: l’esperienza di Morata alnon è in un buon momento e il club lo cederebbe per arrivare a un attaccante, quasi sicuramente Santiago Gimenez. Due operazioni inevitabilmente legate: ilpuò cedere il suo numero 7 solo nel caso in cui fosse sicuro di arrivare a un’altra punta di livello.