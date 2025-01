Ilfattoquotidiano.it - “Un dichiarazione d’amore per la mia città e un atto d’accusa per chi l’ha conciata così”: Barbacetto presenta il libro Contro Milano

“Questoè unadi amore per la mia. Non sono io a essere, ma è chiridotta”. In un teatro Menotti gremito, la storica firma del FQuotidiano Giannihato il suo ultimo- ascesa e caduta di un modello di(Ed. Paper First – ACQUISTA QUI). Unazione introdotta da Vittorio Graziani della libreria Centofiori e accompagnata dalle musiche di Gaetano Liguori e dalle parole della giornalista del FSilvia Truzzi. “sta cambiando pelle. È in corso una sostituzione etnica – ha detto– arrivano i ricchi da tutto il mondo e se ne vanno non solo i poveri, ma anche il ceto medio”. In questoinchiestaracconta la trasformazione diin luogo premium dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri.