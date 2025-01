Ilgiorno.it - Solo due coppie davanti all’altare nel 2024. Ma per il funerale si ritorna in chiesa

La crisi delle fede e il cambiamento dei costumi si possono toccare con mano in parrocchia a Verano. Secondo i dati registrati all’anagrafe del Comune, ilè stato un anno amaro per i matrimoni nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso: ne sono stati celebrati soltanto due. Si è superato così il minimo storico registrato durante la pandemia da Covid, quando erano statetre leche avevano scelto di promettersi eterno amore in. Nell’anno 2019 avevano detto “sì“ben 13, scese poi a 11 nel 2021, per diventare 5 nel 2022 e 6 nel 2023. Non cambia la musica con i battesimi. Nell’anno 2019 erano stati battezzati 56 bebè, un numero che progressivamente si è ridotto, scendendo a 43 nel 2021, fino a restare a 37 nell’anno. Resta sempre l’anno del Covid quello con meno battesimi, con 28 riti nel 2020.