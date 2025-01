Se ne va Delusione ad Amici 24 l’annuncio che cambia le dinamiche nel talent

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brutta notizia ad24. Un allievo sarebbe ormai pronto ad andare via, ala luce di quanto successo nell'ultimo periodo. Lui stesso ha confessato tutto tra le lacrime, scese copiose dopo aver saputo di un altro giudizio impietoso ai suoi danni. Dunque, ormai avrebbe raggiunto una convinzione che lo sta perseguitando e che potrebbe mettere in pratica già nella prossima puntata.Questo allievo di24 intenzionato ad andare via spesso è nelle ultime posizioni nelle classifiche della domenica. Anche nella scorsa puntata si è piazzato in fondo alla graduatoria nel torneo degli inediti. E la sua decisione sarebbe ormai proiettata verso l'abbandono delshow di Maria De Filippi.24, allievo pronto ad andare via: "Non sono tanto bravo da restare"L'allievo non è andato bene nella gara tra i cantanti e si è piazzato ultimo.