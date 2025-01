Liberoquotidiano.it - Se l'indice della scollatura è il termometro della finanza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Cafona, era cafona, Lauren Sanchez, la quasi moglie di Jeff Bezos, alla destra di lui durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump, vestita come l'avete vista tutti, tailleur bianco e reggiseno a balconcino, una roba che neanche Claudia Gerini quando faceva Enza («Ma te dovevi cambia', me pare invece che te sei spoglia'», le dice il marito, Verdone, che la aspetta nella hall dell'albergo). E però, tranne qualche battutina su Mark Zuckerberg cui è caduto lo sguardo proprio “lì”, c'è stato soltanto un accenno, e in sedi private, “ma come si è conciata?”. Inevitabile: di qua e di là dall'Atlantico, i giornali di sinistra non potevano permettersi di scrivere alcunché, sono femministi, parlare di una per l'abbigliamento è così retrogrado. I giornali di destra sono stati più realisti del re: commentare avrebbe significato mostrare il fianco ai dem.