Ilgiorno.it - Santo Stefano Lodigiano: i muri chiedono di salvare l'asilo

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 gennaio 2025 – Paese tappezzato di striscioni contro il rischio chiusura della scuola materna. Poco meno di una decina di lenzuoli bianchi con scritte inequivocabili sono comparsi suie sui cancelli di. La protesta dei genitori "I bambini vogliono la scuola aperta", "La scuola non chiude", sono alcuni degli slogan vergati con lo spray mentre altri si rivolgono direttamente alla maggioranza e al sindaco. "Dimettetevi perl'", "Consiglieri di maggioranza vergognatevi". La lenzuolata di protesta arriva dopo il burrascoso finale della seduta del consiglio comunale di lunedì quando, al voto finale negativo sulla mozione della minoranza per dire no alla chiusura del plesso di piazza Roma, si era scatenata la protesta rumorosa dei genitori che hanno attaccato duramente la sindaca Marinella Testolina in un'aula consiliare trasforma in una bolgia tra insulti, applausi ironici e tentativi di avvicinarsi minacciosamente al tavolo della maggioranza evitato dalle forze dell'ordine presenti.