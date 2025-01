Pronosticipremium.com - Roma-Eintracht, Ranieri: “Hermoso voleva giocare, Paredes? Non trattengo nessuno”

Leggi su Pronosticipremium.com

Vigilia di Europa League per la, pronta a scendere in campo giovedì 30 gennaio alle 21:00, nel tanto caro Olimpico, nell’ultima giornata del maxi girone della competizione. Di fronte unFrancoforte tosta da affrontare, visto il 2° posto in classifica dietro alla Lazio, ma già qualificato agli ottavi di finale, e dunque con molte meno motivazioni. Giallorossi in invece in 21ª posizione con 9 punti, bisognosi di un successo per blindare il play-off di febbraio. Segui LIVE la conferenza stampa di Claudiosu SoloLa.it.14 minuti fa29 Gennaio 2025 13:36 13:36“Con i precedenti allenatori Hummels non giocava, con le qualcosa è cambiato”“Hummels lo seguivo da tantissimo tempo, averlo come giocatore mi è sembrato normale metterlo in campo. Come fai a non mettere un campione del mondo? È un leader, un rifermino per i compagni, è stato tutto molo naturale”Per Hummels: “Come sto a? Mi trovo bene, è un club di alto livello e mi sento bene non solo dal punto sportivo ma anche nella città”17 minuti fa29 Gennaio 2025 13:33 13:33“Perché laa volte appare pigra e poco equilibrata?”“La squadra non mi è mai sembrata pigra.