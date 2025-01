Ilrestodelcarlino.it - "Quei cani sono i miei, e sono 16. La situazione ci è sfuggita di mano"

di Tiziana Petrelli "di cui si parla, ma16 e non 24". Così inizia il racconto del proprietario degli animali al centro della vicenda riportata ieri dal nostro giornale, dove era stata evidenziata la preoccupazione delle Melampo per l’imminente arrivo di questi. L’uomo ha subito voluto precisare il numero esatto: "Non24, ma 16. All’inizio volevamo tenerli tutti, ma ora ci stiamo adeguando alle disposizioni dell’Ast. Il problema si è verificato quando hanno trovato un buco nel recinto escappati. Essendo in branco, simossi tutti insieme, ma il recinto è stato rinforzato e ora non cipiù fughe". Sull’aggressione ad una donna, che ha portato alla denuncia, il proprietario ha chiarito: "Dalla denuncia ho saputo che una signora è stata morsicata, ma non so con certezza se si tratta di un morso o di un graffio.