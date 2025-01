Anteprima24.it - Promozione e valorizzazione territoriale: 65 guide turistiche in città per formarsi

Tempo di lettura: 2 minutiStamani 65provenienti da tutte le province campane e dal Molise hanno partecipato stamani al “Tour Guida Educational di Benevento”, promosso dell’AssociazionePietrelcina Benevento, presieduta da Anna Maria Marrone. L’evento si è svolto in più tappe, la prima delle quali ha visto come fondale il Museo del Sannio con il suo Chiostro meraviglioso e l’Auditorium “Gianni Vergineo” che ha ospitato un momento di approfondimento e studio sul tema dei Sanniti, poi naturalmente si è passati alla adiacente Chiesa di Santa Sofia Patrimonio Unesco, e poi alla Sezione Egizia del Museo Arcos e poi all’Arco di Traiano, con la consulenza scientifica di Marcello Rotili. L’evento è stato promosso in cooperazione con la Provincia di Benevento il cui Presidente, Nino Lombardi, collegato da remoto, ha dato il suo benvenuto ai partecipanti al Tour ed ha sottolineato l’importanza che l’Ente per ladel territorio.