Ilrestodelcarlino.it - Promenade nella storia. Svolta Anfiteatro romano: il via alle visite da aprile: "Poi restauro e altri scavi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si apre una nuova era per l’di Ancona. Dopo decenni di degrado e cancelli chiusi, nel peggiore dei casi, o di aperture a singhiozzo ed eventi sporadici, nel migliore, uno dei simboli della città si appresta a vivere un momento diche potrebbe segnarne il futuro in modo decisivo (si spera definitivamente). Il sito, come recita una nota della Direzione Regionale Musei Marche, "da qualche giorno è entratoricca costellazione diffusa sul territorio nazionale dei Musei italiani". Insieme all’evidente valore archeologico e storico-architettonico, l’di Ancona rappresenta bene il concetto di paesaggio culturale: la mano dell’uomo ha infatti modellato nei secoli la sella fra il colle Guasco e il colle dei Cappuccini, in piena connessione con la sua morfologia e le sue visuali uniche fra terra e mare, che si colgono a pieno dal punto di osservazione sul cammino di ronda dell’ex carcere, vertiginosafrae paesaggio, fra Adriatico e prospettiva urbana.