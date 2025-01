Lanotiziagiornale.it - Premier e indagata, non solo Meloni: Giorgia si crede un’eccezione, ma la lista è lunga

fa la vittima. Il copione è sempre lo stesso: gridare al complotto, lamentarsi di un trattamento ingiusto, evocare una persecuzione politica. Il tutto perché ha ricevuto un’iscrizione nel registro degli indagati, come se fosse un unicum nella storia della Repubblica. Peccato che non lo sia. I presidenti del Consiglio vengono indagati come tutti gli altri cittadini, e ladi chi si è trovato nella stessa situazione è piùdi quanto lei voglia farre.Unadi precedentiSilvio Berlusconi, per esempio, di avvisi di garanzia ne ha collezionati a decine. Il più famoso arriva nel 1994, quando è ancora presidente del Consiglio. L’accusa è di corruzione della Guardia di Finanza. La notizia esplode mentre è a Napoli per il G7 e lo costringe a dimettersi. Non l’unico caso: seguiranno accuse di frode fiscale, concussione, prostituzione minorile.