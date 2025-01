Nerdpool.it - Pokémon GO: novità in arrivo per il 2025

Niantic ha annunciato importanti aggiornamenti suGO in vista di un anno ricco di eventi e migliorie al gameplay.Maggiore Frequenza diSelvaticiNelle prossime settimane, gli Allenatori e le Allenatrici noteranno un significativo aumento della frequenza di comparsa dei. Questi appariranno più spesso e in un numero maggiore di luoghi rispetto al passato, rendendo l’esperienza di gioco più accessibile e dinamica. Questa modifica, frutto dell’ascolto della community, garantirà incontri più frequenti sia nelle aree urbane che nelle zone rurali o suburbane in crescita.Restyling del PokédexIn preparazione al Tour diGO: Unima (1-2 marzo) e al primo evento live italiano, il City Safari di Milano (29-30 marzo), il gioco riceverà anche un aggiornamento visivo del Pokédex.