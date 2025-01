Bergamonews.it - Piogge, slalom tra le buche sulle strade: “Una enorme ci ha squarciato la ruota”

Orio Al Serio. Nelle ultime 24 ore di maltempo sono state il terrore di automobilisti e motociclisti. Parliamo dellein strada, in alcune casi veri e propri “crateri” aperti dalle. Tante, tantissime quelle segnalate sui social in tutta la provincia: Dalle valli all’hinterland fino alla Bassa.Un’automobilista, Silvia Bellabona, ci racconta la sua esperienza. “Martedì, intorno all’1, stavo uscendo con mia mamma dal cinema di Oriocenter, quando sulla strada statale 591 procedendo in direzione Bergamo abbiamo incontrato una bucache ci ha completamentelaanteriore destra. Subito dopo di noi, almeno una decina di auto hanno avuto lo stesso identico problema, a causa della bucasulla strada”.Silvia definisce la scena “surreale. Si fermavano in continuazione auto a cui scoppiava la, abbiamo dovuto richiedere l’assistenza del carro attrezzi.