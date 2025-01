Oasport.it - Pallamano: Croazia e Francia volano in semifinale battendo di misura Ungheria e Egitto

I quarti di finale dei Mondiali 2025 disono partiti col botto.staccano il pass per le semifinali, dove si affronteranno, avendo la meglio diin due match combattutissimi.(31-30)A Zagabria la partita è pazzesca. Primo tempo chiuso in perfetta parità sul 16-16, con continui tentativi di fughe, riagganci e controsoprassi. Ripresa ancora più spettacolare, anche se molto nervosa. A poco più di 10 minuti dalla fine, i magiarisul 21-24, trascinati da Ilic. Un divario che sembra sancire la fine delle ostilità, quando a cinque minuti dalla fine diventa 26-30, ma da quel momento in poi l’non segnerà più. Sostaric suona la carica per il 27-30, una rete dopo l’altra comcontro gli avversari e il tempo, i croati rientrano in gara fino al 30-30 di Glavas a 18 secondi dalla fine.