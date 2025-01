Agi.it - Non fu frode alimentare, assolto il 're' della pasta De Cecco

Leggi su Agi.it

AGI - Il tribunale di Chieti hacon formula piena dall'accusa diin commercio Filippo Antonio De, presidente del CdaF.lli Despa, e quelli che all'epoca dei fatti erano il direttore degli acquisti, Mario Aruffo, e il direttorequalità, Vincenzo Villani. Il giudice ha escluso la responsabilitàF.lli Despa per insussistenza dell'illecito amministrativo contestato. La stessa accusa aveva chiesto l'assoluzione. Secondo le ipotesi dell'accusa, gli imputati a vario titolo avrebbero posto in commercio nel febbraio 2022 alcuni lotti di, per la maggior parte in formato lunga, alimento diverso per qualità in quanto sulle confezioni, recita l'imputazione, era riportato falsamente che la materia prima utilizzata era costituita da grano proveniente da California, Arizona e dall'Italia, mentre per il 7 per cento circa, pari a 4.