Terzotemponapoli.com - NM Live – Roma-Napoli? Partita da prendere con le molle. Rosa del Napoli inferiore a quella dell’Inter

Leggi su Terzotemponapoli.com

Savino, Massimiliano Esposito, Gianfranco Coppola, Montervino, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Savino: “Ilè in grande crescita, Anguissa e McTominay sono dominanti, sfida contro ladi Ranieri? Unadacon leALBERTO SAVINO, ex difensore del: “-Juventus? Bellissima, per larghi tratti una gara europea. Ilappare sempre più forte, è in grande crescita. Quando scende in campo come nel secondo tempo diventa ingiocabile. Gli azzurri hanno dimostrato di potersela giocare contro tutti, anche negli scontri diretti.