Romadailynews.it - Mistero Buffo con Matthias Martelli il 3 febbraio al Teatro Sala Umberto

Leggi su Romadailynews.it

di Dario Fo e Franca Rameaiuto regia Alessia Donadioregia EUGENIO ALLEGRIProduzioneStabile di Torinodistribuzione Terry Chegia32025 – h 20:30è considerato il capolavoro di Dario Fo.Eugenio Allegri dirigenella riproposizione di quest’opera straordinaria: l’attore è solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale.Un linguaggio e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo dimostrandone l’infondatezza.Oltre 200 repliche all’attivo in Italia e nel mondo, da Roma a Londra, da Milano a Bruxelles, passando per Zurigo, Nizza, Monaco di Baviera e Los Angeles.