Michelini | Il Giorno della Memoria deve essere un monito costante

"Ilnon è soltanto una ricorrenza, ma è ila unae continua vigilanza.e vigilanza contro ogni razzismo, contro ogni sopruso, per evitare che ancora una volta possa accadere quanto già accaduto". Sono state queste la parole davvero sentite del sindaco di Porto Recanati Andrea, in occasione dell’80esimo anniversario del, che si è celebrato lunedì. "Ottanta anni fa venivano svelati gli orrori dei lager nazisti, dove vennero rinchiusi e ammazzati ebrei, dissidenti, rom, persone omosessuali e tutte le minoranze invise alla dittatura nazista – ha detto il primo cittadino portorecanatese –. Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche arrivarono ad Auschwitz ed entrarono nel campo di concentramento trovando oltre 7mila prigionieri ancora in vita e allo stremo delle forze.