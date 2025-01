Iltempo.it - Meteo, la verità sul "freddo vero". Le previsioni di Sottocorona

Una situazione in evoluzione quella deldi mercoledì 29 gennaio. A presentare le suea Omnibus, su La7, è Paoloche mostra la perturbazione che domina parte dell'Atlantico i cui effetti si sentono anche da noi. In particolare. "L'aria fredda scende verso sud e aria più calda risale sul Mediterraneo, verso nord - spiega ilrologo - questo ci ha dato nei giorni scorsi temperature notevolmente al di sopra della media". Per quanto riguarda ledel tempo per la giornata di oggi, forti precipitazioni sono attese in Sicilia, Calabria e in parte della Puglia, meno in Basilicata. Al centro e al nord il "maltempo forte si è esaurito". Giovedì 30 gennaio migliora al sud mentre l'instabilità si sposta verso Adriatico e Ionio. Precipitazioni tornano al nord.