Ma quindi lei è fuori Grande Fratello colpo di scena sulla concorrente | deve abbandonare

Ildialè sempre dietro l’angolo e anche stavolta il pubblico potrebbe essere sorpreso. In vista della prossima puntata in diretta del 30 gennaio, potrebbe esserci una clamorosa novità relativa all’eliminazione. Era dato quasi per certo l’addio di un, invece sarebbe ora una gieffina ad essere maggiormente a rischio.Le ultime informazioni sulnon sono affatto buone per unain gara, che potrebbe davvero essere prossima all’eliminazione. Saranno ore decisive per la gieffina, la quale dovrà dare il massimo per far cambiare idea a chi invece non le darebbe chance di permanenza.Leggi anche: “È entrata in bagno mentre c’era lui”., saltanocose su Helenaverso l’eliminazione: sorpresa dell’ultimo momentoIl sondaggioprossima eliminazione delè stato pubblicato dal sito Angolo delle Notizie nella mattinata del 29 gennaio.