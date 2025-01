Superguidatv.it - LOL Talent Show, chi fa ridere è dentro: la seconda stagione su Prime Video, ecco quando

Ladi LOL: Chi faarriva dal 27 febbraio su. Composto da quattro episodi, il comedyoriginal italiano sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma. Tra vecchie conferme ma anche alcune novità, vediamo insieme qualche informazione in più su questa.LOL: Chi fa” lasuLadi LOL: Chi faarriva il prossimo mese su. Anche per questa edizione, a condurre ci sarà Mago Forest, veterano dello, che accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL- chi ride è fuori. In giuria torneranno Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle scorse edizioni, ma non solo. Quest’anno, ad affiancarli, una new entry molto attesa dal pubblico: Lillo Petrolo.