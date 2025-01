Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-6 meneghine in fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DIDALLE 20.3020-8 Altra mazzata di Egonu in diagonale stretta.19-8 CAZAUTE! A tutto braccio con la diagonale al centro. Che gara la sua.18-8 Sale in quota Egonu che piazza la diagonale nei 3 metri.17-8 Out il pallonetto spinto di Cazaute dopo un miracolo di reattività di Gelin.17-7 Lungo rally chiuso dalla sassata in diagonale da Egonu.16-7 Mezzo bilanciere di Sylla da posto 4.15-7 Pipe Smarzek.15-6 Sylla trova il varco su palla corta non colpita benissimo.14-6 Spinge troppo il colpo Sorokaite.13-6 Pallonetto Egonu al centro.12-6 Sylla abbatte Sorokaite da posto 4, in diagonale.11-6 Errore Heyrmann dai 9 metri.11-5 Pipe detonante di Egonu.10-5 Scappa via la battuta di Cazaute, quinto errore in servizio.