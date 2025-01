Inter-news.it - LIVE Inter-Monaco 3-0: De Pieri entra e fa il suo esordio assoluto!

è la partita valida per l’ottava giornata di UEFA Champions League 2024/2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Un punto per la definitiva qualificazione agli ottavi di finale. Il calcio d’inizio è alle ore 21, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.3-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP75? Dee Darmianno per Lautaro Martinez e Dumfries.72? ANCORA VICINO AL GOL LAUTARO MARTINEZ IN SPACCATA!Mkhitaryan si invola al centro del campo, conclude ma trova la parata del portiere. Sulla ribattuta arriva Lautaro Martinez che segna la sua personale tripletta di sinistro.67? LAAAAAUTIIIIIIIIIII E SONO TREEEEEEEE65? Pavard viene ammonito. 59? Tre cambi per l’: Carlos Augusto per Bastoni, Arnautovic per Thuram e Frattesi per Barella.