La denuncia di uno studente | Ho trovato un ago in un piatto di carne alla mensa universitaria

Un episodio inquietante ha scosso la comunitàsca dell’Università di Cagliari. Uno, che ha scelto di rimanere anonimo, hato di averun ago all’interno di undiservito nella. La vicenda è stata riportata da Cagliari Today. “È stato un vero shock,” ha dichiarato il giovane, “fortunatamente me ne sono accorto in tempo e non l’ho inghiottito”.Leggi anche: Verbania, pranzo della polizia locale finisce con una dissenteria: colpiti in 28“Fatto grave e inaccettabile”L’associazionesca NextUnica ha espresso forte preoccupazione per l’accaduto, definendolo “un episodio inaccettabile”: “Le mense universitarie dovrebbero essere luoghi sicuri e accoglienti, dove gli studenti possono consumare un pasto caldo senza la paura di imbattersi in pericoli,” si legge in una nota ufficiale.