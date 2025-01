Il Quirinale celebra il tennis italiano Mattarella | Stagione straordinaria riportato il movimento ai vertici mondiali

Leggi su Sportface.it

Mattinata di grande festa al, dove sono statiti gli straordinari successi raggiunti dalnel 2024. Il secondo titolo consecutivo in Coppa Davis, la vittoria della Billie Jean King Cup, l’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove è arrivato anche il bronzo di Lorenzo Musetti, oltre ai due Slam (Australian Open e US Open) vinti da Jannik Sinner, che è diventato il primoa guadagnarsi il primo posto nel ranking Atp. Successi storici che rappresentano paradossalmente solo la punta dell’iceberg di un anno davvero da ricordare, che ha confermato la crescita di tutto ilazzurro. Prova ne sono il bis di Sinner agli Australian Open, ma anche il nuovo record di italiani in top-100 del ranking, ben undici.