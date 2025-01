Ilrestodelcarlino.it - Il Capra Team vola. E non si ferma più

Come crescono bene le giovani delRavenna. La società bizantina, unica in provincia ad avere un settore giovanile dedicato interamente alla pallacanestro femminile, sta disputando ottimi campionati con tutte le sue squadre, soprattutto in serie C, dove è prima in classifica a punteggio pieno dopo nove giornate. Un cammino immacolato che ha visto la squadra vincere spesso con ampi scarti e che certifica l’ottimo lavoro di un coach esperto come Lisoni e di un roster dall’età media molto bassa, pari a soli 24 anni. Il salto in serie B, dove verranno promosse due squadre dopo la fase playoff, non è più soltanto un sogno. "Potevamo salire in serie B già la scorsa estate – spiega il direttore sportivo Gianpaolo D’Alessandro – ma vogliamo guadagnare quella categoria sul campo. Ad agosto è iniziato un nuovo progetto basato sul settore giovanile e la promozione è un desiderio e non un obiettivo.