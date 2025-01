Ilrestodelcarlino.it - Il capitano Fabbri squalificato per 4 turni

Mano pesante, per la seconda settimana di fila, del giudice sportivo sul Castelfidardo. Questa settimana ancora più della precedente. Perché il difensore Gianmarcoè statoper quattro giornate dopo l’espulsione di domenica, nel match casalingo contro il Chieti. Ildei fidardensi è stato fermato per quattro gare effettive "per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara" si legge nel comunicato di ieri, numero 85 della Lnd.salterà oltre che la trasferta di domenica contro il Termoli anche le partite contro il Sora, Sambenedettese e Civitanovese. Il ritorno in campo è previsto solo per inizio marzo nella trasferta contro l’Atletico Ascoli.è stato espulso domenica, al Mancini, passata da poco la mezz’ora del secondo tempo per doppia ammonizione protestando per una decisione discutibile dell’arbitro che - a detta dei fidardensi - avrebbe invertito un calcio di punizione.