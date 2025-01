Anteprima24.it - Ieri in Campania: raptus di gelosia nel Sannio, trova la moglie con un amico e scatena un litigio

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 28 gennaio 2025. Avellino – C’è anche il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, originario di Pietrastornina, in provincia di Avellino, tra gli indagati per la liberazione di Njeim Osama Elmasry- capo della polizia giudiziaria libica- insieme alla premier Giorgia Melòni, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. (LEGGI QUI)Benevento – Nel pomeriggio a Benevento, un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking. Il giovane, in fase di separazione dalla, avrebbe sorpreso la donna in compagnia di unndo un acceso. (LEGGI QUI)Caserta – Tentativo di suicidio sventato nel casertano per la prontezza di intervento dei Carabine dei Vigli del Fuoco e per l’istinto di sopravvivenza di un 33enne di Castel Morrone che si è diretto nel comune di Bellona, presso il Ponte Annibale, ha scavalcato l’inferriata e si è lasciato cadere nell’acqua.