Ilgiorno.it - I trattori invadono Milano: la protesta degli agricoltori arriva al Pirellone, “Fontana ascoltaci”

Binasco (), 29 gennaio 2025 – Sono usciti dal campo dove è stato allestito il presidio permanente, nei pressi della rotatoria del McDonald's, in ordine e in fila indiana si sono messi in marcia direzione. Hanno imboccato l'ex statale 35 dei Giovi e attraverseranno Zibido, Rozzano, costeggiando il Naviglio Pavese e poi arriveranno alla circonvallazione che percorreranno fino adre nei pressi di Regione Lombardia. Il corteo diè scortato dalle forze dell'ordine e inevitabilmente provocherà disagi alla circolazione. "Vogliamo incontrare le istituzioni regionali perché la situazione è drammatica. Chiediamo lo stato d'emergenza per il settore" hanno spiegato i portavoce della. Ma quali sono i motivi della, scoppiata negli ultimi due giorni? Binasco, partenzaverso palazzo della regione Lombardia- 29 gennaio 2025 - foto Spf/Ansa Il malessere Nessun “fulmine a ciel sereno” in realtà.